В госдепе назревает мятеж из-за политики США на Ближнем Востоке

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В американском внешнеполитическом ведомстве назревает мятеж из-за политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Во всяком случае, так характеризует обстановку в госдепартаменте издание Huffington Post.

Фото: openverse

В материале сообщается, что сотрудники госдепа готовят обращение к своему руководству с критикой позиции, которую Вашингтон занял после обострения палестино-израильского конфликта. По мнению инициаторов обращения, политика США по безоговорочной поддержке Израиля является однобокой.

Сотрудники госдепартамента также отмечают, что госсекретарь Энтони Блинкен и его советники не обращают внимания "на широко распространённое внутреннее недовольство".

А по словам ещё одного чиновника, в американских внешнеполитическом ведомстве "на всех уровнях назревает мятеж".

Стоит заметить, что на днях британское издание Financial Times отмечало, что безоговорочная поддержка Западом Израиля стала причиной того, что усилия Евросоюза и США, направленные на то, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга, не увенчалась успехом.

"Мы определённо проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали, была потеряна… Забудьте о миропорядке, основанном на правилах. Они больше никогда нас не послушают", — процитировало издание дипломата одной из стран, входящих в Группу семи.