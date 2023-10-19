Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школа в Тюмени получила штраф за девять уроков в день
Гидрометцентр рекомендует срочно менять летнюю резину на зимнюю
Эксперт назвала распространённую причину появления тяжести в ногах
Игру World of Tanks могут заблокировать из-за сбора денег для ВСУ
Самый большой выбор недорогих отелей на Новый год есть в Екатеринбурге
Пентагон раскрыл "тайну" сотрудничества России и Китая
Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на проблемы со здоровьем
Пасынок Стаса Намина признался, что убил бабушку и брата из-за давнего семейного конфликта
Учёные нашли способ сохранить бодрость и молодость после 40 лет

Политолог Ищенко: ближневосточный конфликт не выгоден никому

1:47
Мир

Ни одной стране война на Ближнем Востоке сейчас не была бы выгодна.

Политолог Ищенко: ближневосточный конфликт не выгоден никому
Фото: openverse

Об этом сообщает политолог и историк Ростислав Ищенко.

По его словам, кризис начался с провокации палестинской организации ХАМАС, на которую жёстко ответил Израиль, что привело к втягиванию в конфликт арабских стран и Тегерана с Анкарой.

"В свою очередь, США и коллективный Запад, которые не могут допустить поражения Израиля, поддержали Израиль, а Россия и Китай, которые не могут допустить поражения своих союзников (Сирии и Ирана) поддержали (хоть и не так явно) Дамаск и Тегеран. В условиях глобального противостояния приемлемый для всех компромисс найти крайне сложно, поскольку народы настроены радикально и отказ от жёсткости может стоить власти, как израильскому правительству, так и правительствам арабских стран", — цитирует "Военное дело" эксперта.

Пока все пытаются маневрировать, чтобы использовать возможные ошибки противника. В частности, Кремль использует ближневосточный кризис для усиления давления на СВО, Китай усиливает давление на Тайвань, чтобы мирно заставить Тайбэй отказаться от курса на независимость, а Тель-Авив пытается выдавить из сектора Газа палестинцев, аннексировав эту территорию и закрыв вопрос с ХАМАС, но арабские страны мешают этому. А, соответственно, Запад давит на арабов, желая военной этнической чистки в секторе Газа.

В целом потенциал угрозы нарастает, а опасность большой войны увеличивается. Ситуацию можно охарактеризовать как попытку двух лагерей, выйти из него с малыми потерями, заставив соперника потерять как можно больше, подытожил Ищенко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Актёр Александр Ревва вернулся в Россию и появился на концерте памяти Юрия Шатунова
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
Путин прокомментировал бои на Херсонском направлении. Что там происходит? Любовь Степушова Почему РПЦ гордится ядерным оружием и освящает его Олег Володин В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
Последние материалы
Самый большой выбор недорогих отелей на Новый год есть в Екатеринбурге
Пентагон раскрыл "тайну" сотрудничества России и Китая
Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на проблемы со здоровьем
Пасынок Стаса Намина признался, что убил бабушку и брата из-за давнего семейного конфликта
Учёные нашли способ сохранить бодрость и молодость после 40 лет
Глава Минздрава РФ Мурашко обеспокоился ростом числа россиян, страдающих ожирением
Польша в ужасе: Грузия начала менять свое мнение о ЕС
Депутат Леонов напомнил о негативных последствиях самоназначения БАДов: бьют по здоровью
В Новоуральске простились с отцом двоих детей, погибшим в зоне СВО
Казахстан подтвердил запрет поставок в Россию на 106 видов товаров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников