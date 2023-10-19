Политолог Ищенко: ближневосточный конфликт не выгоден никому

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Ни одной стране война на Ближнем Востоке сейчас не была бы выгодна.

Фото: openverse

Об этом сообщает политолог и историк Ростислав Ищенко.

По его словам, кризис начался с провокации палестинской организации ХАМАС, на которую жёстко ответил Израиль, что привело к втягиванию в конфликт арабских стран и Тегерана с Анкарой.

"В свою очередь, США и коллективный Запад, которые не могут допустить поражения Израиля, поддержали Израиль, а Россия и Китай, которые не могут допустить поражения своих союзников (Сирии и Ирана) поддержали (хоть и не так явно) Дамаск и Тегеран. В условиях глобального противостояния приемлемый для всех компромисс найти крайне сложно, поскольку народы настроены радикально и отказ от жёсткости может стоить власти, как израильскому правительству, так и правительствам арабских стран", — цитирует "Военное дело" эксперта.

Пока все пытаются маневрировать, чтобы использовать возможные ошибки противника. В частности, Кремль использует ближневосточный кризис для усиления давления на СВО, Китай усиливает давление на Тайвань, чтобы мирно заставить Тайбэй отказаться от курса на независимость, а Тель-Авив пытается выдавить из сектора Газа палестинцев, аннексировав эту территорию и закрыв вопрос с ХАМАС, но арабские страны мешают этому. А, соответственно, Запад давит на арабов, желая военной этнической чистки в секторе Газа.

В целом потенциал угрозы нарастает, а опасность большой войны увеличивается. Ситуацию можно охарактеризовать как попытку двух лагерей, выйти из него с малыми потерями, заставив соперника потерять как можно больше, подытожил Ищенко.