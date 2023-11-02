Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск не видит у Украины никаких шансов на победу — в этом он согласен с бизнесменом Дэвидом Саксом.
Сакс опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) развёрнутый комментарий к нашумевшей публикации о Владимире Зеленском в журнале The Time. Предприниматель назвал статью "невероятной" и согласился со всем, в ней изложенным, — в том числе и тем, что военные цели Украины недостижимы, а её оторванный от реальности президент не способен это признать.
"К сожалению, этот анализ верный", — отреагировал Маск на этот твит.
Ранее он тоже комментировал статью в The Time в свойственной ему своеобразной манере.
"Цветок юности не должен пасть напрасно", — двусмысленно высказался Маск в своей соцсети.
Экстравагантный миллиардер занимает последовательную реалистичную позицию в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному разрешению и критикуя накачку киевского режима западным оружием.
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