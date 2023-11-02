Илон Маск признал, что у Украины нет шансов на победу

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Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск не видит у Украины никаких шансов на победу — в этом он согласен с бизнесменом Дэвидом Саксом.

Фото: CreativeCommons by jurvetson is licensed under CC BY 2.0

Сакс опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) развёрнутый комментарий к нашумевшей публикации о Владимире Зеленском в журнале The Time. Предприниматель назвал статью "невероятной" и согласился со всем, в ней изложенным, — в том числе и тем, что военные цели Украины недостижимы, а её оторванный от реальности президент не способен это признать.

"К сожалению, этот анализ верный", — отреагировал Маск на этот твит.

Ранее он тоже комментировал статью в The Time в свойственной ему своеобразной манере.

"Цветок юности не должен пасть напрасно", — двусмысленно высказался Маск в своей соцсети.

Экстравагантный миллиардер занимает последовательную реалистичную позицию в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному разрешению и критикуя накачку киевского режима западным оружием.