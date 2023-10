Your browser does not support the audio element.

Украинский лидер Владимир Зеленский откровенно злится после поездки в Вашингтон в сентябре из-за того, что отношение Запада к Киеву стало прохладным.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.