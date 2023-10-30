Украинский лидер Владимир Зеленский откровенно злится после поездки в Вашингтон в сентябре из-за того, что отношение Запада к Киеву стало прохладным.
Автор материала рассказала, что корреспонденты издания пытались увидеть реакцию Зеленского на замечания, сделанные ему Белым домом, в частности, на призывы бороться с коррупцией в Киеве, а также на явную потерю интереса Запада к продолжающемуся украинскому конфликту.
"В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: "Злой", — рассказал журналист журнала Time.
Зеленский понимает, что уровень поддержки Запада слабеет. По признанию одного из членов команды украинского президента, Зеленский ощущает себя обманутым западными партнёрами.
Источник заметил, что Зеленский перестал шутить и рассказывать анекдоты в военном кабинете, как он делал до этого. Теперь украинский президент "просто приходит, отдаёт приказы и уходит".
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