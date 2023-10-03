Миллионы просмотров и тонны комментариев: Маск опубликовал мем про Зеленского

Американский предприниматель, владелец Tesla и SpaceX, Илон Маск, опубликовал мем в своем аккаунте в социальной сети, касающийся президента Украины Владимира Зеленского.
За несколько часов пост собрал более 40 миллионов просмотров и более 40 тысяч комментариев, что нехарактерно для обычных постов бизнесмена, которые обычно набирают от 5 до 10 тысяч ответов, сообщает EADaily.
Маск выложил фотографию Зеленского, на лице которого заметно напряжение.
"Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи", — прокомментировал мем эксцентричный бизнесмен.
Пост вызвал огромное количество комментариев, но не все подписчики высказывают критику в адрес бизнесмена.
"Он просто честно говорит, на чьей он стороне. Мог бы выбрать из множества мемов о Путине, но этого не сделал", "Вы бы могли бы прекратить эту войну завтра, если бы реально заботались о налогоплательщиках. Вы бы остались миллиардером", "Маск, тебе просто не хватает внимания?", "Интересно, бывает ли день, когда Маск не говорит глупостей", — прозвучали различные мнения относительно поста.
В ответ на это, в аккаунте Верховной Рады Украины появился аналогичный мем. Лицо Зеленского было заменено на Маска, а комментарий модифицирован: "Когда прошло уже пять минут, а ты еще не распространил российскую пропаганду".
Однако этот мем не оценил даже украинский сегмент соцсети.
"Вы что, идиоты?", "Это действительно официальная страница Верховной Рады Украины", — были комментарии недоумения со стороны подписчиков.
Тем не менее, многие пользователи оценили мем Маска как смешной и яркий, выражая свою поддержку в почти полумиллионе лайков.
"Ты сделал мой день", "Не могу перестать смеяться", "Ты — мой человек, это точно", "Твой мем теперь мой", — писали различные пользователи.
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