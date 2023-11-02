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The Times: потенциальный конфликт с Китаем "добьёт" Байдена

0:48
Мир

Президент США Джо Байден может оказаться на грани "расплавленного мозга", если Штаты ввяжутся в потенциальный конфликт с Китаем за Тайвань, заявили британские аналитики.

The Times: потенциальный конфликт с Китаем "добьёт" Байдена
Фото: Midjouney: Оoseph Biden dressed up as Satan by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Они подчеркнули, что сейчас на фоне палестинского и украинского конфликта Вашингтон и так действует на "пределе возможностей". Третий кризис попросту может "добить" президента США Джо Байдена.

"Есть опасения, что мозг Байдена попросту расплавится, если на горизонте появится третий крупный международный кризис — если Китай, почувствовавший замешательство Соединённых Штатов, решит напасть на Тайвань", — пишут аналитики The Times.

Как уточнили авторы, потенциальных ошибок, которые могли бы совершить Штаты до конца президентства Байдена великое множество.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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