Настал отличный момент остановить украинский конфликт из-за "патовой ситуации", сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль. По его мнению, Киев и Москва должны сесть за стол переговоров.
Как уточнил сенатор, продолжать конфликт не имеет смысла.
"Сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить всё это, потому что <…> там сложилась патовая ситуация", — заявил сенатор телеканалу Fox Business.
Он подчеркнул, что противостояние уносит много жизней, кроме того, конфликт дорого обходится американским налогоплательщикам.
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