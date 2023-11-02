Сенатор США Табервилль: настал отличный момент для переговоров Украины и России

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Настал отличный момент остановить украинский конфликт из-за "патовой ситуации", сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль. По его мнению, Киев и Москва должны сесть за стол переговоров.

Фото: https://www.mfa.gov.by/

Как уточнил сенатор, продолжать конфликт не имеет смысла.

"Сейчас настал отличный момент для начала переговоров на Украине и в Москве, чтобы остановить всё это, потому что <…> там сложилась патовая ситуация", — заявил сенатор телеканалу Fox Business.

Он подчеркнул, что противостояние уносит много жизней, кроме того, конфликт дорого обходится американским налогоплательщикам.

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