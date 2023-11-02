Sohu: до момента, когда "избавятся" от Зеленского, не так много времени

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Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять внимание Запада на фоне израильско-палестинского конфликта, заявил китайский военный писатель Чэнь Си. И до момента, когда от него "избавятся" осталось не так много времени.

Фото: edition.cnn.com

По словам писателя, в Киеве растёт тревожность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Зеленский рискует потерять не только деньги, но и внимание Запада, что в данной ситуации станет крахом для киевского режима.

Ещё одной проблемой могут стать выборы президента в США. Если действующий лидер Джо Байден проиграет гонку, от Зеленского попросту "избавятся".

"Что касается того, когда именно это произойдёт, то поворотным моментом станут выборы в следующем году — и если на них победит Дональд Трамп, то от Зеленского избавятся. До этой точки отсчёта осталось не так много времени", — написал Чэнь Си в статье для Sohu.

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