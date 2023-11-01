Согласно данным американской разведывательной службы, с августа 2023 года Северная Корея осуществила около 10 поставок оружия в Россию.
Кроме того, КНДР направила советников по боеприпасам в Россию, что вызывает опасения США и их партнеров.
Сотрудничество между Северной Кореей и Россией укрепилось после того, как обе страны оказались в политической изоляции от западного мира. Это сотрудничество может принести северокорейской экономике значительные доходы и обеспечить твердую валюту для торговых операций. Об этом сообщает newizv.ru.
Кроме того, Северная Корея может использовать полученные космические технологии и для создания баллистических ракет.
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