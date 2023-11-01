Переодевание детей государственного секретаря США Энтони Блинкена в костюмы, которые напоминают одежду украинского президента Владимира Зеленского и флаг Украины, является цинизмом, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Она напомнила, что Блинкен пришёл вместе с детьми на Хэллоуин в Белый дом. Одежда его сына была похожа на камуфляжный костюм, в котором часто появляется Зеленский, а дочь госсекретаря США нарядилась в украинский флаг.
"Вы, наверное, видели. Чудовищно, это такой цинизм", — подчеркнула Захарова в интервью радиостанции Sputnik.
Ранее сообщалось, что на вечеринке в честь Хэллоуина присутствовали президент США Джо Байден и его супруга Джилл. Руководитель Белого дома появился на мероприятии в бейсболке и классическом костюме.
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