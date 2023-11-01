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Захарова назвала цинизмом переодевание сына Блинкена "под Зеленского" на Хэллоуин

0:57
Мир

Переодевание детей государственного секретаря США Энтони Блинкена в костюмы, которые напоминают одежду украинского президента Владимира Зеленского и флаг Украины, является цинизмом, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова назвала цинизмом переодевание сына Блинкена "под Зеленского" на Хэллоуин
Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Она напомнила, что Блинкен пришёл вместе с детьми на Хэллоуин в Белый дом. Одежда его сына была похожа на камуфляжный костюм, в котором часто появляется Зеленский, а дочь госсекретаря США нарядилась в украинский флаг.

"Вы, наверное, видели. Чудовищно, это такой цинизм", — подчеркнула Захарова в интервью радиостанции Sputnik.

Ранее сообщалось, что на вечеринке в честь Хэллоуина присутствовали президент США Джо Байден и его супруга Джилл. Руководитель Белого дома появился на мероприятии в бейсболке и классическом костюме.

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Переодел сына в Зеленского на Хэллоуин в Белом доме: костюмы детей госсекретаря США Энтони Блинкена
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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