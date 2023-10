Your browser does not support the audio element.

В понедельник чета Байденов устроила традиционную вечеринку в Белом доме, приуроченную к Хэллоуину. Гости мероприятия — их пришло около 8000 — были в традиционных для этого праздника образах монстров и чудовищ. На их фоне заметно выделялся сын госсекретаря США Энтони Блинкена — его родители-затейники нарядили президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: AP Photo by Andrew Harnik is licensed under Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved