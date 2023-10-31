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На Хэллоуин все наряжаются монстрами, а Блинкен нарядил сына Зеленским

1:36
Мир

В понедельник чета Байденов устроила традиционную вечеринку в Белом доме, приуроченную к Хэллоуину. Гости мероприятия — их пришло около 8000 — были в традиционных для этого праздника образах монстров и чудовищ. На их фоне заметно выделялся сын госсекретаря США Энтони Блинкена — его родители-затейники нарядили президентом Украины Владимиром Зеленским.

На Хэллоуин все наряжаются монстрами, а Блинкен нарядил сына Зеленским
Фото: AP Photo by Andrew Harnik is licensed under Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

На праздник пришли чиновники федеральных министерств и ведомств США и их руководители с семьями. Среди них — глава американской дипломатии с женой и детьми. В отличие от других ребятишек, наряженных динозаврами, скелетами, зомби и т. п., сын Блинкена был одет в свитшот и брюки цвета хаки — так же, как выглядит Зеленский все последние месяцы. А чтобы ни у кого не осталось сомнений, что символизирует образ Блинкена-младшего, на груди у него был значок с флагом Украины. Дочку Блинкены, в свою очередь, одели в голубое платье с жёлтой косынкой.

Хозяин вечеринки Джо Байден приветствовал гостей в обычном деловом костюме и бейсболке, а его жена Джилл, угощавшая детей конфетами, предстала в образе кошки, поверх которого ей пришлось накинуть пальто из-за необычайно промозглой погоды.

Дождь сопровождал Хэллоуин в Белом доме и в прошлом году, а в позапрошлом Байдены вообще не устраивали вечеринку, потому что были в заграничной поездке. В России же этот праздник хотят запретить вовсе.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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