Священники предложили запретить празднование Хэллоуина в России

Одним из наиболее известных осенних праздников, который пользуется популярностью среди современной молодежи, является Хэллоуин, приходящий накануне Дня всех святых. Яркие наряды, таинственный макияж, страшные тыквы, просмотр ужасающих фильмов и тематические вечеринки — все это характерные атрибуты праздника, зародившегося в Соединенных Штатах, но ставшего популярным и в наши дни.
"Хэллоуин не имеет ничего общего с памятью святых и усопших. А то, как люди его отмечают, вообще говорит о том, что его специально внедряют для прославления нечистой силы. Но любое изображение нечистой силы приводит к неизлечимым болезням и душевным проблемам", — подчеркнул собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Следует отметить, что среди многих представителей православной церкви существует негативное отношение к этому западному празднику, который, по их мнению, больше связан с нечистой силой, чем с святыми, которых почитают верующие.
"В начале 2000-х в Италии в момент празднования Хэллоуина произошло землетрясение, была разрушена школа и погибли дети, которые участвовали в этом безумии. В Южной Корее тоже происходили несчастья в этот день. К хорошему он не приводит", — предупредил протоиерей.
Протоиерей Константин Харитонов выразил жесткую критику в адрес Хэллоуина. По его мнению, этот праздник представляет опасность для тех, кто его отмечает.
"Мы живем в стране с тысячелетней духовной историей, у нас своих традиций достаточно. Что бы ни стояло в основании Хэллоуина, его выражением является игра с нечистой силой. Это бесовское, злое действо, которое мы пускаем в свое сердце. Нам нужно строить отношения с Богом, а не с нечистью. Я, как отец 11 детей и как обыватель, вижу нашей задачей защитить младшее поколение от разрушительных вещей", — заявил священнослужитель.
Священник напомнил о случаях, когда в канун Дня всех святых происходили трагедии. Аналогичную точку зрения высказал и священник Николо-Кузнецкого Храма иерей Филипп Ильяшенко.
Он подчеркнул, что как люди, так и даже животные, попавшие под влияние нечистых сил, страдают и погибают. Поэтому почитание таких сил представляется странным и опасным, по мнению иерея. Он считает, что в России стоило бы запретить празднование Хэллоуина, по крайней мере, в учебных заведениях.
"Пропаганду и попадание этого, например, в образовательные учреждения стоило бы запретить. Мне кажется вполне логичным, чтобы такого праздника у нас не было", — уверен собеседник.
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