Читатели CNN раскритиковали внешний вид Зеленского: "Неужели мы мало денег даём?"

Читатели CNN раскритиковали внешний вид Владимира Зеленского.

Недавно Зеленский прибыл в Белый дом. На встречу с американским лидером он выбрал свитер цвета хаки. Американцы не поняли, для чего президент выбрал столь неподходящий "костюм". Пользователи расценили это как знак неуважения. Они недоумевают, на что Зеленский тратит деньги, которые дают ему США.

"Спасибо за официальный костюм. Неужели мы мало даём денег, что он не может себе позволить купить одежду?" — задался вопросом читатель CNN. "Ему дали 113 миллионов долларов, а он не может купить себе костюм?" — поддержал его другой пользователь.

Некоторые посмеялись над тем, что Зеленский — единственный президент в мире, у которого нет пиджака и галстука.

"Единственный мировой лидер, у которого нет даже галстука", — написал пользователь. "Кто-нибудь наденьте пиджак на этого бездельника", — потребовал читатель.

Американцы поспешили напомнить Зеленскому, что Америка — это не Украина, и нет никакой необходимости ходить в США в камуфляже.