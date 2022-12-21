GT: визит Зеленского в США указывает на то, что переговоров с Москвой не будет

Китайское издание GT сообщает, что визит Владимира Зеленского в США указывает на то, что переговоров с Москвой не будет.

Помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил, что Зеленский поехал в США ради новых военных поставок. По мнению Хэн, это говорит о том, что переговоров с Москвой в ближайшее время не будет.

"Зеленский наконец-то получит ещё больше военной помощи от США, что повысит их уверенность в противостоянии с Россией и одновременно осложнит мирные переговоры", — заявил Хэн.

Авторы GT напомнили, что это первый визит Зеленского в США с начала СВО. Более того, украинский лидер решил поехать в Штаты именно в тот момент, когда в конгрессе появились разногласия, а американцы выступают против дополнительной помощи Киеву.