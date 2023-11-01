Politico: Украина умоляет США увеличить поддержку на фоне израильско-палестинского конфликта

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Финансовая помощь Киеву стоит под угрозой из-за ситуации на Ближнем Востоке и избрания нового спикера Палаты представителей США, заявила журналист Лара Селигман.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

По её словам, в такой ситуации Украине приходится "умолять" об увеличении поддержки из бюджета США.

"Украина умоляет США увеличить поддержку", — написала Селигман с статье для Politico.

Она уточнила, что новый глава Палаты представителей США Майк Джонсон также неоднократно выступал в сторону поддержки Украины с колкими замечаниями, что также несёт угрозу киевскому режиму.

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