Финансовая помощь Киеву стоит под угрозой из-за ситуации на Ближнем Востоке и избрания нового спикера Палаты представителей США, заявила журналист Лара Селигман.
По её словам, в такой ситуации Украине приходится "умолять" об увеличении поддержки из бюджета США.
"Украина умоляет США увеличить поддержку", — написала Селигман с статье для Politico.
Она уточнила, что новый глава Палаты представителей США Майк Джонсон также неоднократно выступал в сторону поддержки Украины с колкими замечаниями, что также несёт угрозу киевскому режиму.
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