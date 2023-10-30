В Китае Майка Джонсона назвали человеком, который может остановить "контрнаступ" ВСУ

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Завершить так называемый контрнаступ армии Украины и положить начало переговорам по конфликту может один человек в США.

Фото: www.president.gov.ua

Это новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает китайское издание South China Morning Post.

По словам автора статьи, Джонсон выступает против спонсирования ВСУ, а палата представителей, контролируемая республиканцами, может отказаться выполнять требование Байдена о помощи Тель-Авиву и Киеву.

В условиях, когда контрнаступ ни к чему не привёл, а антироссийские санкции не сработали, единственный вариант это прекращение огня.

Ранее Джонсон заявил, что запрос администрации Байдена о 105 млрд долларов помощи Украине и Израилю должен быть разделён. Он требует и отчитаться за потраченные средства на поддержку Незалежной. Также Джонсон потребовал рассказать о планах по дальнейшим действиям в контексте Киева.