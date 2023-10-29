Международная матчевая встреча "Россия против США" в эти дни проходит в Суздале.
Российские и американские мастера бокса выясняют, кто из них сильнее.
На один из боёв тренер команды Соединённых Штатов вышел в футболке, на которой напечатан большой портрет президента России Владимира Путина.
"В правильной футболке. Отличный выбор!" — комментирует ситуацию телеканал "Царьград", предоставляя фото.
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В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.