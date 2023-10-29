Тренер команды США по боксу вышел на бой в футболке с портретом Путина

0:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международная матчевая встреча "Россия против США" в эти дни проходит в Суздале.

Фото: Telegram-канал издания Царьград

Российские и американские мастера бокса выясняют, кто из них сильнее.

На один из боёв тренер команды Соединённых Штатов вышел в футболке, на которой напечатан большой портрет президента России Владимира Путина.

"В правильной футболке. Отличный выбор!" — комментирует ситуацию телеканал "Царьград", предоставляя фото.

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