Всем понятно, что конфликт на Украине окончен не в пользу Киева, но Вашингтон не даёт ему "умереть", заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам Макгрегора, США пытается подпитывать иллюзию, что у ВСУ "всё хорошо", но это не так. Украинцы гибнут "без какой-либо цели".
"Этот конфликт окончен. Но мы не дадим ему умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — заявил экс-советник Пентагона в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.
Как подчеркнул Макгрегор, на Украине не осталось ничего, кроме "коррупции, олигархов и криминала".
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