Всем понятно, что конфликт на Украине окончен не в пользу Киева, но Вашингтон не даёт ему "умереть", заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

