Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не дают "умереть" конфликту на Украина

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Всем понятно, что конфликт на Украине окончен не в пользу Киева, но Вашингтон не даёт ему "умереть", заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам Макгрегора, США пытается подпитывать иллюзию, что у ВСУ "всё хорошо", но это не так. Украинцы гибнут "без какой-либо цели".

"Этот конфликт окончен. Но мы не дадим ему умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так", — заявил экс-советник Пентагона в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

Как подчеркнул Макгрегор, на Украине не осталось ничего, кроме "коррупции, олигархов и криминала".

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