Kyiv Independent: солдаты ВСУ "становятся добычей" российской авиации

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Украинские солдаты становятся "добычей" российской авиации, так как ВСУ не способны противостоять авиаударам, заявили украинские СМИ.

Фото: openverse.org by aeroman3 is licensed under Public Domain Mark 1.0

Как подчеркнули журналисты, у ВСУ нет авиации, и жертвами авиаударов становится большое число боевиков украинской армии.

"Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", — пишет Kyiv Independent.

Авторы резюмировали, что без собственной авиации, ВСУ не выстоять в борьбе с Россией в небе.

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