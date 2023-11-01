Украинские солдаты становятся "добычей" российской авиации, так как ВСУ не способны противостоять авиаударам, заявили украинские СМИ.
Как подчеркнули журналисты, у ВСУ нет авиации, и жертвами авиаударов становится большое число боевиков украинской армии.
"Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами", — пишет Kyiv Independent.
Авторы резюмировали, что без собственной авиации, ВСУ не выстоять в борьбе с Россией в небе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.