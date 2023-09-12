19fortyfive: успехи ВС РФ в зоне конфликта вынудят Запад отвернуться от Украины

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Вашингтон хотел ослабить Россию с помощью конфликта на Украине, однако его план провалился, поскольку Москва продолжает совершенствовать армию, сообщает 19fortyfive.

Фото: openverse.org

Автор материала Дэниел Дэвис призвал западных лидеров подумать о "невообразимом". По его мнению, США и их партнёры должны учесть возможность победы РФ, ведь российские войска успешно показывают себя в зоне боевых действий.

"Поддержка Украины через военные поставки может в какой-то момент отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения", — сказано в статье.

Дэвис допустил вероятность развала украинской армии. Это произойдёт, если Запад будет и дальше игнорировать реальную ситуацию, с которой столкнулся Киев, уточнил автор. Он добавил, что у России есть ядерное оружие и огромные природные ресурсы, следовательно, Москва продолжит развивать собственную армию до конца конфликта.