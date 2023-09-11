Немецкий журналист Рёпке: шансы контрнаступления Киева на успех не превышают 10 процентов

Шансы на успех в контрнаступлении у украинской армии ничтожно малы — не более 10%. Такой прогноз сделал немецкий журналист Юлиан Рёпке.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

"Для меня вероятность того, что украинское контрнаступление дойдет до Азовского моря в этом году (желаемый стратегический успех), составляет менее 10%", — написал Рёпке в соцсети X.

Аналитик напомнил, что украинским военным пока так и не удалось взять под свой контроль ни один крупный населённый пункт на юге страны. По мнению Рёпке, Киев бросает слишком много ресурсов на попытки отбить мелкие посёлки, такие как Вербовое, Работино или Новопрокоповка.

Ранее Рёпке прокомментировал ночные удары ВС РФ, нанесённые по Одессе, назвав созданную таким образом ситуацию "фактической морской блокадой Украины".