Шансы на успех в контрнаступлении у украинской армии ничтожно малы — не более 10%. Такой прогноз сделал немецкий журналист Юлиан Рёпке.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.