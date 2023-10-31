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Израиль применит в тоннелях ХАМАС губчатые бомбы

2:44
Мир

Израильская военная администрация официально сообщила о том, что Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) вступили в подземные тоннели, которые были вырыты под сектором Газа организацией ХАМАС, и начали операцию по их очистке, используя новые технические средства.

Израиль применит в тоннелях ХАМАС губчатые бомбы
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

В соответствии с данными Министерства Обороны Израиля, на последние сутки войска ЦАХАЛа атаковали около 300 важных объектов, включая противотанковые ракетные системы и ракетные пусковые установки, спрятанные под землей, а также военные комплексы, находящиеся внутри этих подземных тоннелей, принадлежащих террористической группировке ХАМАС.

Новость рассказывает о сложностях и смертельных рисках, с которыми сталкиваются израильские военнослужащие при проведении операции в сложной системе палестинских подземных ходов. В то время как британская газета The Telegraph сообщила о новом средстве, которое будет использоваться для поддержки израильских войск. Для проникновения в тоннели потребуется интенсивный ближний бой и применение "губчатых бомб", которые содержат химические компоненты, способствующие герметизации небольших входов в тоннели. Согласно информации в статье, эти бомбы созданы на основе давней строительной технологии, используемой для теплоизоляции с использованием пенополиуретана, и они будут применяться в операциях в тоннелях, сообщает newizv.ru.

При активации таких бомб происходит смешивание двух химических компонентов, что вызывает интенсивное образование пены и ее быстрое затвердевание. Это позволяет блокировать тоннели и затруднять врагам из ХАМАСа организацию засад. Сообщается, что Израиль уже провел испытания этих бомб и провел учения с их использованием на военной базе Цалим.

Однако, успешно ли они справятся с задачей или нет, будет ясно в ближайшее время. Не так давно бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предупредил, что нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Вооруженные силы Израиля столкнулись с моральной дилеммой.

Он отметил, что использование авиации в атаках на ХАМАС может увеличить риск среди гражданского населения, в то время как применение наземных войск позволяет наносить более точные удары, но при этом увеличивает риск для израильских солдат. В настоящее время, судя по его словам, общественное мнение склоняется к уменьшению риска. Таким образом, эффективность "губчатых бомб" будет иметь влияние на количество жертв в этой фазе военных действий.

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Израиль вводит блокаду сектора Газа и наносит удары по объектам ХАМАС
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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