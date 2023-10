Израиль применит в тоннелях ХАМАС губчатые бомбы

Your browser does not support the audio element.

Израильская военная администрация официально сообщила о том, что Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) вступили в подземные тоннели, которые были вырыты под сектором Газа организацией ХАМАС, и начали операцию по их очистке, используя новые технические средства.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.