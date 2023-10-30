Правоохранительные органы Франции предъявили совладелецу "Альфa-Групп" Алексею Кузьмичёву обвинения в рамках уголовного дела.
Как сообщает Telegram-канал Baza, задержанного во Франции Кузьмичёва подозревают в отмывании денег и нарушениях санкций.
В домах совледельца международного частного финансово-инвестиционного консорциума Кузьмичева проведены обыски. Обыску подвергли квартиру бизнесмена в Париже и виллу в Сен-Тропе, где были найдены пачки наличных денег.
Ранее сообщалось, что российского банкира Михаила Фридмана уличили в желании обойти санкции с помощью Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера