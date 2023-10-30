Во Франции задержан совладелец "Альфa-Групп" Алексей Кузьмичёв по обвинению в нарушении санкций

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Правоохранительные органы Франции предъявили совладелецу "Альфa-Групп" Алексею Кузьмичёву обвинения в рамках уголовного дела.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщает Telegram-канал Baza, задержанного во Франции Кузьмичёва подозревают в отмывании денег и нарушениях санкций.

В домах совледельца международного частного финансово-инвестиционного консорциума Кузьмичева проведены обыски. Обыску подвергли квартиру бизнесмена в Париже и виллу в Сен-Тропе, где были найдены пачки наличных денег.

Ранее сообщалось, что российского банкира Михаила Фридмана уличили в желании обойти санкции с помощью Украины.