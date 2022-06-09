Бизнесмена Фридмана уличили в желании обойти санкции с помощью Украины

Российский бизнесмен Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции, сообщил украинскому изданию Forbes глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

По его словам, предприниматель консультируется с Киевом, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину.

Глава НАПК отмечает, что если крупные российские предприниматели хотят сохранить хоть что-нибудь из своих активов, у них нет другого выхода, кроме как "публично осудить" спецоперацию и власти РФ.

Масштабные санкции, включая заморозку активов, затронули многих крупных российских предпринимателей. Среди них оказался бизнесмен Михаил Фридман, ключевой собственник холдинга "Альфа-групп", проживающий в Лондоне. Как рассказывает владелец состояния в 15 миллиардов долларов испанскому изданию El Pais, теперь он не может позволить себе даже поход в ресторан.