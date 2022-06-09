Российский бизнесмен Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, чтобы обойти санкции, сообщил украинскому изданию Forbes глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.
По его словам, предприниматель консультируется с Киевом, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину.
Глава НАПК отмечает, что если крупные российские предприниматели хотят сохранить хоть что-нибудь из своих активов, у них нет другого выхода, кроме как "публично осудить" спецоперацию и власти РФ.
Масштабные санкции, включая заморозку активов, затронули многих крупных российских предпринимателей. Среди них оказался бизнесмен Михаил Фридман, ключевой собственник холдинга "Альфа-групп", проживающий в Лондоне. Как рассказывает владелец состояния в 15 миллиардов долларов испанскому изданию El Pais, теперь он не может позволить себе даже поход в ресторан.
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