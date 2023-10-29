Таксист, уволенный в Киеве после языкового скандала, записал обращение с благодарностью за поддержу.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", — отметил таксист.
По его словам, нигде не прячется и живет дома. В конце видео он произнёс по-русски: "Благодарность вам всем, ребята. Спасибо". Кстати, сразу после скандала он записал ролик на украинском с извинениями.
Инцидент произошел 26 октября. Две пассажирки устроили скандал из-за отказа водителя перейти на "украинскую мову", после чего он попросил их покинуть авто. Перевозчик заблокировал доступ водителя к базе заказов и отстранил его от работы.
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