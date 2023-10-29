Уволенный в Киеве за русский язык таксист обратился к украинцам

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Таксист, уволенный в Киеве после языкового скандала, записал обращение с благодарностью за поддержу.

Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", — отметил таксист.

По его словам, нигде не прячется и живет дома. В конце видео он произнёс по-русски: "Благодарность вам всем, ребята. Спасибо". Кстати, сразу после скандала он записал ролик на украинском с извинениями.

Инцидент произошел 26 октября. Две пассажирки устроили скандал из-за отказа водителя перейти на "украинскую мову", после чего он попросил их покинуть авто. Перевозчик заблокировал доступ водителя к базе заказов и отстранил его от работы.