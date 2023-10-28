Немецкое издание TAZ: Зеленский "палит из всех орудий", требуя принять Украину в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский "палит из всех орудий", требуя принять Украину в ЕС, однако, он "достаточно умён", чтобы осознавать нереальность запроса, заявила немецкий обозреватель Барбара Эртель.

Фото: edition.cnn.com

По её словам, при каждом удобном случае Зеленский требует принять Незалежную в ЕС до конца текущего года.

"Палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи", — написала Эртель в статье для Tageszeitung.

Как уточнила обозреватель, все понимают, что Незалежную не возьмут в союз при текущем состоянии дел, но Зеленский не теряет надежды. При этом никто из ЕС не говорит о том, что есть ещё кандидаты на вступление, которым не положены "привилегии".

"Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?" — задалась вопросом обозреватель.

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