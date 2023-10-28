Глава директората НАТО Кокс: члены альянса признали неготовность Украины вступить в блок

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Члены НАТО полностью осознали, что Украина не может вступить в блок в ближайшей перспективе, заявила глава директората ядерной политики Североатлантического альянса Джессика Кокс.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

По её словам, члены НАТО продолжают поддерживать Незалежную, однако, говорить о вступлении страны в альянс речи не идёт.

"Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы ещё не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу", — заявила Кокс на выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Когда наступит "тот этап", Кокс не уточнила. По её словам, для того, чтобы Украина вступила в блок, необходимо проделать большую "совместную работу".

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