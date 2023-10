Your browser does not support the audio element.

Члены НАТО полностью осознали, что Украина не может вступить в блок в ближайшей перспективе, заявила глава директората ядерной политики Североатлантического альянса Джессика Кокс.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.