На онлайн-выступлении в о Франции американский экономист Джеффри Сакс подробно объяснил, какую роль Вашингтон сыграл в уничтожении Украины.
Правда, европейцы тоже хороши, отметил он. В ключевых тезисах он отметил, что США систематически проводили в жизнь идею — сделать территорией НАТО все бывшие республики СССР.
В 2008 году Белый дом провозгласил, что рано или поздно в НАТО войдут Украина и Грузия. Так он перешёл "красную линию".
После свержения Виктора Януковича в Киеве установили ультраправый режим под американским контролем, который существует и сегодня. У этого режима одна разрушительная цель — ослабить Россию. А в это время гибнут сотни тысяч граждан Украины.
Когда Владимир Путин предложил Зеленскому переговоры, то тот сперва согласился. Но США пришли и сказали: "Вы, чёрт возьми, не будете вести переговоры, вы будете продолжать воевать", отметил эксперт.
Боевые действия не раз можно было остановить, но Запад этого не захотел. Как итог, Россия побеждает, а сам конфликт разрушителен для Украины.
Выживет ли Украина — сегодня очень большой вопрос, подытожил Сакс.
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