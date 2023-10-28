Байден: ВС США нанесли удары по объектам в Сирии ради "защиты" американцев

Удары Вооружённых сил США по объектам в Сирии были необходимы, чтобы защитить американцев, заявил президент Штатов Джо Байден. По его словам, Вашингтон действовал в соответствии с уставом ООН.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Вашингтон защищал своих граждан как на территории Сирии, так и внутри Америки, уточнил лидер США.

"Соединённые Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отражённым в статье 51 устава ООН", — заявил американский лидер на брифинге.

Как подчеркнул Байден, он и дальше будет предпринимать все "необходимые действия" для защиты страны.

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