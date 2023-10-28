Удары Вооружённых сил США по объектам в Сирии были необходимы, чтобы защитить американцев, заявил президент Штатов Джо Байден. По его словам, Вашингтон действовал в соответствии с уставом ООН.
Вашингтон защищал своих граждан как на территории Сирии, так и внутри Америки, уточнил лидер США.
"Соединённые Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отражённым в статье 51 устава ООН", — заявил американский лидер на брифинге.
Как подчеркнул Байден, он и дальше будет предпринимать все "необходимые действия" для защиты страны.
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