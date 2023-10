Удары Вооружённых сил США по объектам в Сирии были необходимы, чтобы защитить американцев, заявил президент Штатов Джо Байден. По его словам, Вашингтон действовал в соответствии с уставом ООН.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0