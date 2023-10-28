Беспилотные летательные аппараты ударили по американской базе в Сирии. Инцидент произошёл в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, сообщили СМИ.
На территории военной базы США прогремели мощные взрывы.
Другие детали не были предоставлены телеканалом. По его информации, беспилотные летательные аппараты также атаковали аэродром Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, который используется американскими вооружёнными силами, размещёнными в Сирии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.