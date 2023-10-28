Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден: ВС США нанесли удары по объектам в Сирии ради "защиты" американцев
ГА ООН одобрила арабскую резолюцию по урегулированию израильско-палестинского конфликта
МИД Ирана: если США продолжат поддерживать Израиль, Тегеран откроет новые фронты и ЦАХАЛ "пожалеет"
La Nouvelle Tribune: из-за бойкота России в космосе Европа стала зависимой от США
Палестинский Красный полумесяц потерял связь со своими сотрудниками в Газе
Bloomberg: союзники США волнуются из-за способности Штатов помогать одновременно Украине и Израилю
Советник Нетаньяху Регев: ХАМАС познает гнев Израиля той ночью
Набиуллина: новый дизайн купюры в 1000 рублей представят в 2024 году
Пермские учёные изобрели устройство для утилизации "Леопардов" и "Абрамсов"

Al Mayadeen: БПЛА нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии

0:32
Происшествия

Беспилотные летательные аппараты ударили по американской базе в Сирии. Инцидент произошёл в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, сообщили СМИ. 

Al Mayadeen: БПЛА нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии
Фото: Служба новостей ООН

На территории военной базы США прогремели мощные взрывы. 

Другие детали не были предоставлены телеканалом. По его информации, беспилотные летательные аппараты также атаковали аэродром Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, который используется американскими вооружёнными силами, размещёнными в Сирии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Смертельно больной внук Аллы Пугачевой кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачевой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Юрий Антонов назвал отъезд Пугачёвой из Израиля "личной историей" певицы
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Две недели в коме: куда пропал звезда "Брата-2" Александр Дьяченко
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Врач назвала завтрак с двойным действием — против рака и жира на животе
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Как отличить плохую память от начинающегося Альцгеймера
Как отличить плохую память от начинающегося Альцгеймера
Последние материалы
La Nouvelle Tribune: из-за бойкота России в космосе Европа стала зависимой от США
Палестинский Красный полумесяц потерял связь со своими сотрудниками в Газе
Bloomberg: союзники США волнуются из-за способности Штатов помогать одновременно Украине и Израилю
Советник Нетаньяху Регев: ХАМАС познает гнев Израиля той ночью
Набиуллина: новый дизайн купюры в 1000 рублей представят в 2024 году
Пермские учёные изобрели устройство для утилизации "Леопардов" и "Абрамсов"
Bloomberg: Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей
Учёные назвали наиболее распространённую дату смерти британцев
Косметолог: "Серые круги под глазами сигнализируют о проблемах с почками"
Вдова Караченцова собирается продать квартиру мужа в Москве за 300 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников