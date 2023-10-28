Al Mayadeen: БПЛА нанесли удары по базе США у месторождения нефти в Сирии

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотные летательные аппараты ударили по американской базе в Сирии. Инцидент произошёл в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, сообщили СМИ.

Фото: Служба новостей ООН

На территории военной базы США прогремели мощные взрывы.

Другие детали не были предоставлены телеканалом. По его информации, беспилотные летательные аппараты также атаковали аэродром Харраб-эль-Джейр в провинции Хасеке, который используется американскими вооружёнными силами, размещёнными в Сирии.

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