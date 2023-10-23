Британский министр Харпер: сейчас неподходящее время для приёма беженцев из Газы

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Министр транспорта Британии Марк Харпер заявил о неготовности его страны к приёму беженцев из Газы на фоне палестино-израильского конфликта.

Фото: openverse

По его словам, сейчас неподходящий период для подобных действий. При этом он отметил, что Лондон намерен помогать гражданскому населению, которое остаётся в секторе Газа. Как пояснил министр, речи о предоставлении убежища пока не идёт.

"Я считаю, что обращаться на данном этапе к инструменту приёма беженцев не является правильным", — приводит комментарий Харпера канал Sky News.

Ранее в Европарламенте сообщили, что страны ЕС не смогут принять людей с Ближнего Востока. Однакао евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич допустил вероятность нелегальной миграции, которая будет осуществляться через территорию его страны.