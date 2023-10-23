Посол Украины Маркарова: запрашиваемые Байденом $61 млрд для Киева разделят с Минобороны США

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Часть запрашиваемых президентом США Джо Байденом денег у конгресса для Киева пойдут на нужды Минобороны самих Штатов, заявила посол Украины в Америке Оксана Маркарова.

Фото: wikipedia.org

Речь идёт о запросе в 61 миллиард долларов.

"Главные цифры запроса таковы: оборонные расходы — $46,1 млрд, из которых $30,6 млрд на программы для Минобороны США", — заявила украинский посол.

Так, согласно информации, $18 миллиардов долларов выделяются на пополнение запасов военных товаров из арсеналов Министерства обороны США, возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг, военным обучением и подготовкой для правительства Украины.

Дополнительно, $12 миллиардов долларов предоставляются в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, а $1,7 миллиарда долларов направляются на программу Foreign Military Financing Государственного департамента для Киева и других союзников Соединённых Штатов, которые пострадали от последствий вооружённых конфликтов на Украине.

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