Профессор Аткинс объяснил, зачем Запад продолжает помогать проигравшей Украине: поставили на кон политическое будущее

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Дальнейшая поддержка уже "проигравшей" Украины приведёт лишь к новым смертям, но западные политики не могут её прекратить, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.

Фото: wikimedia.org

По его словам, западные политики, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, поставили на кон украинского конфликта своё будущее, и просто не могут отказаться от Киева.

"Речь не только про (Джо. — Прим. ред.) Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это также служит их цели. Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте своё политическое будущее", — заявил Аткинс в эфире Dialoge Works.

Он подчеркнул, что поддержка украинских националистов приведёт лишь к новым смертям. Она "чудовищна и аморальна". По мнению Аткинса, Киев уже проиграл, и на Западе это знают.

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