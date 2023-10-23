Дальнейшая поддержка уже "проигравшей" Украины приведёт лишь к новым смертям, но западные политики не могут её прекратить, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.
По его словам, западные политики, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, поставили на кон украинского конфликта своё будущее, и просто не могут отказаться от Киева.
"Речь не только про (Джо. — Прим. ред.) Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это также служит их цели. Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте своё политическое будущее", — заявил Аткинс в эфире Dialoge Works.
Он подчеркнул, что поддержка украинских националистов приведёт лишь к новым смертям. Она "чудовищна и аморальна". По мнению Аткинса, Киев уже проиграл, и на Западе это знают.
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