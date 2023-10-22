Решение президента США Джо Байдена задействовать стратегические силы и авиацию Штатов в случае, если силы "Хезболла" пойдут на север, может обернуться Армагеддоном, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как подчеркнул Макгрегор, в попытке облегчить "бремя" Тель-Авива в конфликте США могут спровоцировать катастрофу.
"На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападёт на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля", — написал бывший советник Пентагона на своей странице в Сети Х.
Ранее СМИ сообщили, что Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасений эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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