Байден сообщил, что обсуждает с Израилем сроки начала операции в Газе

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Вашингтон ведёт переговоры с Тель-Авивом по поводу сроков начала наземной спецоперации в Газе, сообщили в пуле Белого дома.

Фото: openverse.org

На брифинге президент США Джо Байден заявил, что находится в тесном контакте с израильскими властями по поводу сроков начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Однако на вопрос: подталкивает ли он Израиль к отсрочке действий, лидер Америки не ответил.

"Я веду переговоры с израильтянами", — заявил президент США в ответ на конкретный вопрос журналиста о давлении на Израиль.

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