Вашингтон ведёт переговоры с Тель-Авивом по поводу сроков начала наземной спецоперации в Газе, сообщили в пуле Белого дома.
На брифинге президент США Джо Байден заявил, что находится в тесном контакте с израильскими властями по поводу сроков начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.
Однако на вопрос: подталкивает ли он Израиль к отсрочке действий, лидер Америки не ответил.
"Я веду переговоры с израильтянами", — заявил президент США в ответ на конкретный вопрос журналиста о давлении на Израиль.
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