Нетаньяху анонсировал "мощный удар" Израиля по своим врагам

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал "мощный удар" ЦАХАЛ по врагу после визита на линию фронта. Как уточнил политик, в этом решении властей поддерживает "вся страна".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

Ранее Нетаньяху побывал возле границы с сектором Газа.

"Мы приложим все силы, чтобы победить. Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы", — заверил Нетаньяху израильских военных, передаёт The Times of Israel.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что ЦАХАЛ получил "зелёный свет" на проведение наземной операции в секторе Газа, а израильские власти заверили, что туннели ХАМАС станут "самым большим кладбищем в мире".

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