ABC News: ЦАХАЛ получила "зелёный свет" на вход в сектор Газа — "Туннели ХАМАС станут самым большим кладбищем в мире"

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Армия Израиля получила "зелёный свет" на вход в сектор Газа для проведения наземной военной спецоперации, сообщили СМИ со ссылкой на члена кабинета безопасности, министра экономики Израиля Нир Бараката. По его словам, туннели ХАМАС станут "самым большим кладбищем в мире".

Фото: www.gazeta.ru

Согласно информации, ЦАХАЛ сможет начать операцию, как только будет готов. Как подчеркнул Баракат, приоритетом является уничтожение движения ХАМАС, даже если на это "уйдут годы".

"Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть наших заложников живыми", — цитирует Бараката ABC News.

Говоря о множественных туннелях организации, в которых ХАМАС хранят боеприпасы и используют как убежище, министр экономики Израиля подчеркнул, что они станут "самым большим кладбищем в мире".

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