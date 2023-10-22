Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток на фоне риска эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, сообщили СМИ.
Как подчеркнули обозреватели, Пекин опасается, что израильско-палестинский конфликт может перерасти в масштабную войну.
"Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряжённость в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну", — передаёт The Sun.
Ранее президент Америки Джо Байден сообщил журналистам пула Белого дома, что находится в тесном контакте с израильскими властями и обсуждает с Тель-Авивом сроки начала наземной операции в Газе.
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