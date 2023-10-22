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Байден сообщил, что обсуждает с Израилем сроки начала операции в Газе
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The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за опасений полномасштабной войны

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Мир

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток на фоне риска эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, сообщили СМИ.

The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за опасений полномасштабной войны
Фото: www.gazeta.ru

Как подчеркнули обозреватели, Пекин опасается, что израильско-палестинский конфликт может перерасти в масштабную войну.

"Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток. Напряжённость в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну", — передаёт The Sun.

Ранее президент Америки Джо Байден сообщил журналистам пула Белого дома, что находится в тесном контакте с израильскими властями и обсуждает с Тель-Авивом сроки начала наземной операции в Газе.

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ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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