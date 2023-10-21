Al Mayadeen: причиной огромных потерь ВСУ стало попадание украинских солдат в котлы

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Украинские подразделения всё чаще оказываются в "котлах", где теряют много своих бойцов. Об этом сообщает портал Al Mayadeen.

Фото: wikimedia.org

Тем не менее Киев равно шлёт своих бойцов в "котлы", потому что на этом настаивают западные партнёры Украины.

Авторы заметили, что ВСУ находятся в отчаянном положении.

"По словам выживших солдат ВСУ, чего могут ожидать вновь прибывшие на фронт — так это приказа как можно быстрее вырыть глубокую яму в окопе, а затем сидеть там несколько дней до возвращения уже побывавших в бою военнослужащих", — говорится в статье.

Из-за этого украинские солдаты всё чаще сдаются в плен, отметил обозреватель.

Цели украинского контрнаступления так и не были достигнуты, а с наступлением зимы об этом вообще можно забыть, добавили авторы.