Украинские подразделения всё чаще оказываются в "котлах", где теряют много своих бойцов. Об этом сообщает портал Al Mayadeen.
Тем не менее Киев равно шлёт своих бойцов в "котлы", потому что на этом настаивают западные партнёры Украины.
Авторы заметили, что ВСУ находятся в отчаянном положении.
"По словам выживших солдат ВСУ, чего могут ожидать вновь прибывшие на фронт — так это приказа как можно быстрее вырыть глубокую яму в окопе, а затем сидеть там несколько дней до возвращения уже побывавших в бою военнослужащих", — говорится в статье.
Из-за этого украинские солдаты всё чаще сдаются в плен, отметил обозреватель.
Цели украинского контрнаступления так и не были достигнуты, а с наступлением зимы об этом вообще можно забыть, добавили авторы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.