Американские власти сумели освободить из плена ХАМАС двух заложников с гражданством США.
СМИ США пишут о возвращении из плена ХАМАС 59-летней матери и 18-летней дочери. Женщины имеют двойное гражданство — израильское и американское. Освобождённые заложницы были переданы Красному Кресту.
Сообщается, что в переговорах о выдаче пленных якобы принимал посредническое участие Египет.
Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве на площади Габима устновили длинный стол, сервированный на 203 персоны. Таким образом израильтяне выразили надежду на возвращение пленённых боевиками ХАМАС сограждан.
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