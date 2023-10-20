ХАМАС освободил из плена мать и дочь с гражданством США

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Американские власти сумели освободить из плена ХАМАС двух заложников с гражданством США.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

СМИ США пишут о возвращении из плена ХАМАС 59-летней матери и 18-летней дочери. Женщины имеют двойное гражданство — израильское и американское. Освобождённые заложницы были переданы Красному Кресту.

Сообщается, что в переговорах о выдаче пленных якобы принимал посредническое участие Египет.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве на площади Габима устновили длинный стол, сервированный на 203 персоны. Таким образом израильтяне выразили надежду на возвращение пленённых боевиками ХАМАС сограждан.