В Тель-Авиве на площади Габима сервировали длинный стол с 203 пустыми стульями. Пустующие места для трапезы говорят об ожидании возвращения израильских заложников.
Поддержать надежду на освобождение захваченных в плен боевиками ХАМАС граждан Израиля в Тель-Авиве решили скорбной инсталяцией.
На площади города появился белый стол, торжественно сервированный на 203 персоны по числу пропавших израильтян после вторжения ХАМАС.
Ранее власти Израиля заявили об уничтожении боевиков, устроивших атаку на музыкальный фестиваль Nature party.
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В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.