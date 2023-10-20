Средства на помощь Киеву в федеральном бюджете США практически закончены.
Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Однако средства и полномочия, которые Конгресс ранее одобрил подавляющим большинством голосов, почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", — сказал "правая рука" Джо Байдена.
Специальный онлайн-брифинг для прессы был посвящен направлению американской администрацией Конгрессу США запроса на крупные дополнительные ассигнования для помощи Киеву и Тель-Авиву.
Вашингтон не исключает поставок киевскому режиму такого вооружения и техники, которые раньше не передавались, но новый бюджетный запрос Конгрессу на оказание дальнейшей помощи Украине не содержит каких-либо конкретных упоминаний этой продукции, подытожил Салливан.
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