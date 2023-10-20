Салливан: средства на оказание помощи Украине в бюджете США практически закончились

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Средства на помощь Киеву в федеральном бюджете США практически закончены.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Однако средства и полномочия, которые Конгресс ранее одобрил подавляющим большинством голосов, почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", — сказал "правая рука" Джо Байдена.

Специальный онлайн-брифинг для прессы был посвящен направлению американской администрацией Конгрессу США запроса на крупные дополнительные ассигнования для помощи Киеву и Тель-Авиву.

Вашингтон не исключает поставок киевскому режиму такого вооружения и техники, которые раньше не передавались, но новый бюджетный запрос Конгрессу на оказание дальнейшей помощи Украине не содержит каких-либо конкретных упоминаний этой продукции, подытожил Салливан.