СМИ Запада готовятся обвинить украинского президента Владимира Зеленского в оправдании холокоста.
Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-нардеп Верховной рады Илья Кива.
Запад сливает главу Украины вместе с неонацистской идеологией — скоро в западной прессе будет развернута компания с осуждением крайнего национализма и тех, кто этому способствовал. Понадобился козёл отпущения после аплодисментов в парламенте Канады и историй с торговлей натовским оружием. И Зеленский очень подходит на эту роль, плюс антисемитизм в украинском обществе.
"Впоследствии можно спокойно отдать весь Юго-Восток России, центр — оставить нейтральный для украинцев, западные регионы — под заселение ранее проживающим на этих землях евреям. И тогда у всех великих мира сего появится ощущение удовлетворенности и победы", — отметил бывший депутат Рады.
Он даёт совет соотечественникам — вступать в антифашисткие организации, и активно бороться с антисиметизмом и русофобией — это будет трендом в ближайшей мировой политике, подытожил Кива.
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