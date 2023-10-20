Бывший украинский нардеп Кива считает, что американские СМИ готовятся обвинить президента Зеленского в оправдании холокоста

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

СМИ Запада готовятся обвинить украинского президента Владимира Зеленского в оправдании холокоста.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-нардеп Верховной рады Илья Кива.

Запад сливает главу Украины вместе с неонацистской идеологией — скоро в западной прессе будет развернута компания с осуждением крайнего национализма и тех, кто этому способствовал. Понадобился козёл отпущения после аплодисментов в парламенте Канады и историй с торговлей натовским оружием. И Зеленский очень подходит на эту роль, плюс антисемитизм в украинском обществе.

"Впоследствии можно спокойно отдать весь Юго-Восток России, центр — оставить нейтральный для украинцев, западные регионы — под заселение ранее проживающим на этих землях евреям. И тогда у всех великих мира сего появится ощущение удовлетворенности и победы", — отметил бывший депутат Рады.

Он даёт совет соотечественникам — вступать в антифашисткие организации, и активно бороться с антисиметизмом и русофобией — это будет трендом в ближайшей мировой политике, подытожил Кива.

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