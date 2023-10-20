Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Член правящей партии Израиля заявил, что Россия "заплатит" за поддержку ХАМАС
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
МОК не согласился с заявлением Путина об этнической дискриминации россиян
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении в РФ военного положения 25 октября
Из аккаунтов Госсовета Татарстана удалили видео с критикой Рамзана Кадырова
Татьяна Буланова прокомментировала фото подруги Владислава Радимова
Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию и раздражительность, предупреждает Соломатина
Медведев высказался о роли "кокаина и сатанизма" в политике Запада
Генерал ВСУ: Россия готовит масштабные ракетные удары по Украине

Экс-советник Кучмы: "Киев останется на закуску — Путин разработал зверский план"

1:05
Мир

Киев не может защитить Украину от ударов ВС РФ, которые будут лишь нарастать.

Экс-советник Кучмы: "Киев останется на закуску — Путин разработал зверский план"
Фото: Telegram

Об этом сообщил экономический и политический эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Защищать нечем. А Запад ничего не даёт, только трындит, что "мы вас не оставим, мы будем с вами", Зеленский всё время ведет с ними переговоры. Но это всё бла-бла-бла. На самом деле, там ничего не идёт и не надо ничего на это надеяться, потому что невозможно пройти никакому пакету, кроме пакета для Израиля. Даже Тайваню не будет. Ну и для границы, чтобы не шли туда мигранты — это единственные две статьи, которые могут проголосоваться в нынешнем Конгрессе США", — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.

Он уверен, что Украине ничего не выделят, а октябрь будет очень тяжёлый для ВСУ. Российские бомбардировки объектов будут нарастать, а на закуску будет Киев оставлен, потому что "Путин уже разработал зверский план", подытожил Соскин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Я не могу говорить, я в аду": пропавшая полгода назад россиянка отправила мужу сообщение

В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.

В Екатеринбурге исчезнувшая полгода назад женщина отправила мужу СМС со словами "я в аду"
Кардиолог Бирюкова перечислила наиболее опасные продукты для сердца
Самые опасные продукты для сердца
Российские ученые повторили опыт западных специалистов, вернув молодость организму биохакера Станислава Скакуна
Депутат Госсовета Татарстана высказал претензии Кадырову: "В каком правовом поле мы живём?"
Вокруг Палестины развёрнута информационная война "по-западному"  Наталия Красовская Путин прокомментировал бои на Херсонском направлении. Что там происходит? Любовь Степушова Почему РПЦ гордится ядерным оружием и освящает его Олег Володин
Израиль не спасут даже авианосцы и американские морские пехотинцы
Понеслась? В Ираке объявили войну войскам США 
ВСУ пытаются открыть второй фронт в "приазовской операции"
ВСУ пытаются открыть второй фронт в "приазовской операции"
Последние материалы
Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Вокруг Палестины развёрнута информационная война "по-западному" 
Экс-советник Кучмы: "Киев останется на закуску — Путин разработал зверский план"
МОК не согласился с заявлением Путина об этнической дискриминации россиян
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении в РФ военного положения 25 октября
Из аккаунтов Госсовета Татарстана удалили видео с критикой Рамзана Кадырова
Татьяна Буланова прокомментировала фото подруги Владислава Радимова
Перечислены реальные задачи Миг-31 с "Кинжалами" над Чёрным морем: против США и Украины
Злоупотребление чаем может вызвать тахикардию и раздражительность, предупреждает Соломатина
Медведев высказался о роли "кокаина и сатанизма" в политике Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников