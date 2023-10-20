Экс-советник Кучмы: "Киев останется на закуску — Путин разработал зверский план"

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев не может защитить Украину от ударов ВС РФ, которые будут лишь нарастать.

Фото: Telegram

Об этом сообщил экономический и политический эксперт, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Защищать нечем. А Запад ничего не даёт, только трындит, что "мы вас не оставим, мы будем с вами", Зеленский всё время ведет с ними переговоры. Но это всё бла-бла-бла. На самом деле, там ничего не идёт и не надо ничего на это надеяться, потому что невозможно пройти никакому пакету, кроме пакета для Израиля. Даже Тайваню не будет. Ну и для границы, чтобы не шли туда мигранты — это единственные две статьи, которые могут проголосоваться в нынешнем Конгрессе США", — в эфире своего видеоблога сказал эксперт.

Он уверен, что Украине ничего не выделят, а октябрь будет очень тяжёлый для ВСУ. Российские бомбардировки объектов будут нарастать, а на закуску будет Киев оставлен, потому что "Путин уже разработал зверский план", подытожил Соскин.