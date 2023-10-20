Северная Корея пригрозила США превентивным ударом: раскручивают маховик ядерной войны

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Вашингтон намерен развязать ядерный конфликт, перебрасывая военных и стратегические силы на Корейский полуостров, заявили в КНДР. На фоне этого Северная Корея пригрозила США превентивным ударом.

Фото: ru.best-wallpaper.net

Как подчеркнули в КНДР, Вашингтон планомерно раскручивает маховик ядерной войны. И переброска стратегических сил на полуостров в Пхеньяне расценивают как "превентивную атаку", за которой последует ответ.

"Все ядерные стратегические средства: атомные авианосцы, атомные подлодки и стратегические бомбардировщики, — заявили в ЦТАК. — США в курсе, что Корейский полуостров юридически находится в положении войны, и стратегические средства, перебрасываемые во вражескую зону, становятся первым объектом для уничтожения".

Как подчеркнули в Пхеньяне, КНДР "законодательно закрепила политику по вопросам ядерных вооружённых сил, разрешившую необходимые шаги", если государству будет угрожать опасность.

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