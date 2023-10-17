Северная Корея назвала учения НАТО Steadfast Noon репетицией ядерной войны

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Ежегодные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon — репетиция ядерной войны, заявили в Северной Корее. По мнению аналитиков из КНДР, мировому сообществу стоит обратить внимание на "замысел" США и их сателлитов.

Фото: globalresearch.ca

Как подчеркнули аналитики, в ходе Steadfast Noon страны НАТО отрабатывают сброс тактических ядерных бомб.

"Эти учения, в ходе которых истребители четвёртого и пятого поколений, разные самолёты…американский ядерный стратегический бомбардировщик "B-52" отрабатывают сбрасывание тактических ядерных бомб "B61", размещённых в Европе, очевидно являются репетицией ядерной войны", — заявил северокорейский учёный Ким Дон Мён журналистам ЦТАК.

По его словам, подобные "азартные игры" могут привести к реальному масштабному ядерному противостоянию, иначе подобные "репетиции" бы не понадобились.

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