National Interest: США демонстрируют "удивительную способность" участия в конфликтах, в которых нельзя победить

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США демонстрируют "удивительную способность" участия в конфликтах, в которых нельзя победить, заявил аналитик Нилай Сайя. По его словам, Вашингтон боится продемонстрировать "акт трусости", прекратив поддерживать киевский режим.

Фото: warfiles.ru

При этом Вашингтон понимает, что странам НАТО и Украине не выйти победителями из "безнадёжного" конфликта.

"Соединённые Штаты продемонстрировали удивительную способность оставаться приверженными к участию в конфликтах, в которых невозможно победить, каким, по-видимому, является этот (украинский. — Прим. ред.)", — написал аналитик в статье для National Interest.

Он подчеркнул, что "безнадёжный" конфликт показывает, насколько Штаты боятся проявить "акт трусости", если прекратят снабжать оружием Украину. Однако эта склонность Вашингтона может привести к тому, что когда станет ясен исход СВО, американские власти могут применить ядерное оружие.

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