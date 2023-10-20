Байден: Вашингтон не хочет войны с Россией

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Вашингтон не хочет полномасштабной войны с Россией, заявил президент США Джо Байден. Однако, если Москва "нападёт" на членов Североатлантического альянса, Штаты будут вынуждены ответить.

Фото: openverse.org

Как подчеркнул американский президент, в случае "нападения" российской стороны на страны блока, Вашингтон будет защищать "каждый дюйм" альянса.

"Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё", — заявил лидер Америки в ходе обращения к нации.

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