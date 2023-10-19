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Американский журналист Карлсон: США проиграют в большой войне на Ближнем Востоке

1:22
Мир

Американцев ждёт проигрыш в войне на Ближнем Востоке, если к ней начнут присоединяться другие страны, такие как РФ, КНР, Турция, Саудовская Аравия и государства Персидского залива. Об этом сообщил журналист из США Такер Карлсон.

Американский журналист Карлсон: США проиграют в большой войне на Ближнем Востоке
Фото: openverse

По его словам, существует высокий риск вовлечения новых участников в противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС. При этом ведущий добавил, что многие страны будут придерживаться взглядов, которые не разделяют в Белом доме.

Как подчеркнул Карлсон, состояние армии США "слабее, чем когда-либо за последние 50 лет". Бессмысленные конфликты на территории Ирака и Афганистана измучили её, уточнил журналист.

"Сейчас не время для мировой войны. Мы её проиграем", — подчеркнул Карлсон в соцсети X (бывшая Twitter*).

Ведущий также не согласился с недавними заявлениями американского президента Джо Байдена о том, что США — самая могущественная страна.

Ранее Карлсон допустил вероятность ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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