Ядерная война между Ираном и западными странами может начаться из-за конфликта на Ближнем Востоке, предупредил журналист из США Такер Карлсон.
По его словам, если в ходе противостояния будут применены ядерные вооружения, это приведёт к миллионам жертв и краху экономической системы. Он добавил, что Соединённые Штаты при таком сценарии столкнутся с беспрецедентным энергокризисом.
"Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом", — подчеркнул Карлсон в соцсети X (бывшая Twitter*).
Как пояснил журналист, конфликт уже спровоцировал увеличение стоимости энергоносителей.
Помимо этого, ведущий обрушился с критикой на американского сенатора Линдси Грэма, который предупредил Иран о "тяжёлых последствиях" в случае вмешательства в конфликт. Карлсон убеждён в том, что этого политика не волнуют судьбы других людей. Он посоветовал Грэму задуматься о последствиях вооружённого конфликта США и Ирана.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.