Такер Карлсон предупредил США о риске ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Ядерная война между Ираном и западными странами может начаться из-за конфликта на Ближнем Востоке, предупредил журналист из США Такер Карлсон.

Фото: Openverse

По его словам, если в ходе противостояния будут применены ядерные вооружения, это приведёт к миллионам жертв и краху экономической системы. Он добавил, что Соединённые Штаты при таком сценарии столкнутся с беспрецедентным энергокризисом.

"Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом", — подчеркнул Карлсон в соцсети X (бывшая Twitter*).

Как пояснил журналист, конфликт уже спровоцировал увеличение стоимости энергоносителей.

Помимо этого, ведущий обрушился с критикой на американского сенатора Линдси Грэма, который предупредил Иран о "тяжёлых последствиях" в случае вмешательства в конфликт. Карлсон убеждён в том, что этого политика не волнуют судьбы других людей. Он посоветовал Грэму задуматься о последствиях вооружённого конфликта США и Ирана.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.